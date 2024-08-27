حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التحضيرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 18:57     الفئـة : مجتمـــع
حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التحضيرات

الجزائر - أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, صالح بوطرفة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة تحضيرات عملية الحج, بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج, حسب ما أفاد به بيان للهيئة.

وأوضح المصدر ذاته, أن الاجتماع الذي تم بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تحضير وتنظيم هذه العملية, يأتي في إطار "مواصلة الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم حج 1446هجرية الموافق ل2025 ميلادية".

وأشار إلى أن جدول الأعمال تركز على "المصادقة على مشروع رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية المتعلقة بتحضيرات هذا الموسم, مما يسمح بالانطلاق المبكر في مختلف العمليات التنظيمية بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج".

من جهة أخرى, أشرف السيد بوطرفة على اجتماع الوفد التحضيري متعدد القطاعات, والذي تناول "مراجعة الترتيبات المتعلقة بمختلف الخدمات لفائدة الحجاج".

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 20:10
كلـمات مفتـاحيــة :
حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التحضيرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 18:57     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق