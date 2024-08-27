حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التحضيرات

وأوضح المصدر ذاته, أن الاجتماع الذي تم بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المشاركة في تحضير وتنظيم هذه العملية, يأتي في إطار "مواصلة الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم حج 1446هجرية الموافق ل2025 ميلادية".
وأشار إلى أن جدول الأعمال تركز على "المصادقة على مشروع رزنامة الإجراءات والترتيبات الإدارية المتعلقة بتحضيرات هذا الموسم, مما يسمح بالانطلاق المبكر في مختلف العمليات التنظيمية بغية تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجاج".
من جهة أخرى, أشرف السيد بوطرفة على اجتماع الوفد التحضيري متعدد القطاعات, والذي تناول "مراجعة الترتيبات المتعلقة بمختلف الخدمات لفائدة الحجاج".