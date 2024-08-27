وزارة التربية تنشر المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث للسنة الدراسية 2025/2024

وأوضح البيان أنه "في إطار الدخول المدرسي 2025/2024, وسعيا إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية ومواصلة تجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية, أعدت وزارة التربية الوطنية مدونة الأدوات المدرسية لمراحل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي, والتي تمثل الحد اللازم الذي يجب اعتماده, طبقا لمستلزمات تطبيق البرامج التعليمية بكل مستوى تعليمي, وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي".
وتأخذ هذه المدونة بعين الاعتبار -وفق ذات البيان- "البعدين البيداغوجي والاجتماعي من جهة, والبعد الصحي للوقاية والحد من الأضرار التي قد تؤثر على صحة التلاميذ من جهة أخرى", كما تهدف إلى "عقلنة استغلال الأدوات المدرسية, لاسيما منها الكراريس التي يبقى جزء كبير منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية, بالإضافة إلى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية والتقليص من تكلفة هذه الأدوات".
وبالمناسبة --يضيف ذات المصدر-- دعت الوزارة القائمين على القطاع إلى السهر على "نشر هذه المدونة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية, وبكل الوسائل المتاحة, وذلك بغرض تمكين الأساتذة من الاطلاع عليها والتقيد بها, كما طالبت مديري مؤسسات التربية والتعليم إلى ضمان متابعة تنفيذها".