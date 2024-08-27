الهلال الأحمر الجزائري: الشروع في توزيع 4000 حقيبة مدرسية لفائدة أطفال العائلات المعوزة بالمسيلة

و لدى إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية لتوزيع هذه الحقائب المدرسية من أمام مقر ولاية المسيلة رفقة رئيس الجهاز التنفيذي المحلي نجم الدين طيار, أفادت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج الوطني لذات الهيئة الرامي إلى التكفل بأبناء العائلات المعوزة المتمدرسين عبر مختلف مناطق الوطن.
و أكدت ذات المتحدثة في هذا الصدد أن "هذه العملية ستتدعم قريبا بتوزيع عدد مماثل من المآزر و ذلك لضمان دخول مدرسي مريح لأطفال هذه العائلات".
كما أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بالمناسبة على تسليم عتاد طبي لقاعتي علاج (2) ببلديتي المعاريف و أولاد منصور, ضمن برنامج الهلال الأحمر الجزائري الرامي إلى "تقريب الصحة من المواطن".