حوادث المرور: وفاة 49 شخصا وإصابة 1980 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:08     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 49 شخصا وإصابة 1980 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

الجزائر - توفي 49 شخصا وأصيب 1980 آخرون بجروح في العديد من حوادث المرور التي شهدتها مناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري, حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 18 آخرين بجروح إثر وقوع 12 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الاجلاء الصحي, قامت وحدات الحماية المدنية ب13896 تدخل تم خلالها إجلاء 13791 جريح إلى المستشفيات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:43
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 49 شخصا وإصابة 1980 آخرين بجروح في ظرف أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق