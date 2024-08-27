حوادث المرور: وفاة 49 شخصا وإصابة 1980 آخرين بجروح في ظرف أسبوع

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الوادي بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 18 آخرين بجروح إثر وقوع 12 حادث مرور.
الجزائر - توفي 49 شخصا وأصيب 1980 آخرون بجروح في العديد من حوادث المرور التي شهدتها مناطق متفرقة من الوطن خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري, حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.
