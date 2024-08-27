وأوضح المصدر ذاته أن السيد بلمهدي "سيترأس الوفد الجزائري الذي سيشارك في الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, المزمع عقدها يومي 29 و 30 أغسطس الجاري بالعاصمة ياوندي بالكاميرون''.
السيد بلمهدي يشارك في الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي
أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:07 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف, السيد يوسف بلمهدي, يومي 29 و 30 أغسطس الجاري, بالعاصمة ياوندي بالكاميرون, في أشغال الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
كلـمات مفتـاحيــة :