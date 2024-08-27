السيدة كريكو تشرف على لقاء تنسيقي حول تحضيرات الدخول المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 13:57     الفئـة : مجتمـــع
السيدة كريكو تشرف على لقاء تنسيقي حول تحضيرات الدخول المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة

الجزائر - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, على لقاء تنسيقي مع مدراء النشاط الاجتماعي عبر الولايات للوقوف على آخر تحضيرات الدخول المدرسي بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني اتخذ "كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في أحسن الظروف", سيما ما تعلق بالجوانب التربوية والبيداغوجية مع توفير الوسائل التعليمية اللازمة, فضلا على تدابير المرافقة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأشارت السيدة كريكو الى أن القطاع يتكفل بما يقارب 34 ألف طفل من مختلف الاعاقات, موزعين على 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص تابعة للقطاع و18 ملحقة مدعمة بالتجهيزات البيداغوجية الضرورية حسب طبيعة الاعاقة, الى جانب ما يفوق 1300 قسم خاص.

وكشفت الوزيرة أنه سيتم مع الدخول المقبل توفير هياكل جديدة لتعزيز مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع مدعمة بالوسائل البيداغوجية اللازمة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تسهيل التحصيل الدراسي لهذه الفئة.

وبخصوص التأطير, أشارت الوزيرة الى أنه يضم أساتذة ومربين متخصصين للتكفل البيداغوجي, الى جانب أخصائيين نفسانيين واجتماعيين للسهر على المرافقة النفسية والاجتماعية لهؤلاء الاطفال.

وبالمناسبة, ذكرت الوزيرة بعملية توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها لفائدة أطفال من عائلات معوزة تحسبا للدخول المدرسي القادم, مشيرة الى دور الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني في تحديد احتياجات العائلات المعوزة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 20:08
كلـمات مفتـاحيــة :
السيدة كريكو تشرف على لقاء تنسيقي حول تحضيرات الدخول المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 13:57     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق