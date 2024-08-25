كريكو تزور الفضاءات المخصصة للأسرة المنتجة بمعرض بيع المستلزمات المدرسية بالعاصمة

الجزائر - قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الأحد, بالجزائر العاصمة, بزيارة الفضاءات المخصصة للأسرة المنتجة بمعرض بيع المستلزمات واللوازم المدرسية, تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وخلال هذه الزيارة أوضحت الوزيرة أن تخصيص فضاءات لفائدة الأسرة المنتجة في هذا المعرض يندرج في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي المشترك لدعم إنخراط المرأة الماكثة بالبيت في الانتاج الوطني, مذكرة بأن هذا البرنامج القطاعي يتضمن عدة محاور أهمها تكوين ومرافقة المرأة لتشجيعها على المساهمة في التنمية.

ومن هذا المنظور, أبرزت السيدة كريكو أن مشاركة المرأة بمنتوجاتها في هذه الفضاءات يهدف الى تشجيع الأسرة المنتجة عموما والمرأة الماكثة بالبيت على وجه الخصوص ومساعدتها على تسويق منتجاتها وبيع مستلزمات الدخول المدرسي الخاصة بنشاطاتها, على غرار المآزر والمحافظ وبعض المستلزمات المدرسية.

وفي هذا السياق, أشارت إلى عمليات التحسيس والمرافقة التي قامت بها الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني حول أهمية مساهمة المرأة الماكثة بالبيت في الانتاج الوطني منذ انطلاق البرنامج القطاعي المشترك سنة 2021.

بهذه المناسبة, أبرزت السيدة كريكو الجهود المبذولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيعها على الانخراط والمساهمة في الإنتاج الوطني, مشيرة أيضا إلى آليات التمويل المتاحة لفائدة المرأة المنتجة الماكثة بالبيت.

للإشارة, أطلعت الوزيرة خلال هذه الزيارة على مختلف المنتوجات المعروضة بالفضاءات المخصصة للمرأة المنتجة في هذا المعرض, حيث  استمعت إلى انشغالات حول إمكانية تعزيز آليات تسويق منتوجات هؤلاء النساء اللواتي عبرن لها عن استعدادهن لتكثيف جهودهن في عملهن لتقديم أحسن منتوج.

