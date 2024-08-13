الإدماج الإجتماعي: إستفادة أكثر من 17.400 محبوس من الإفراج المشروط منذ بداية 2024

وقال الوزير لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين, رفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين, ياسين مرابي, وعدد من الإطارات السامية للدولة, أنه "بغرض تشجيع الانخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود, تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر".

وأضاف السيد طبي أن "النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية, تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك, الانخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج".

وشدد على أن الإفراج المشروط يعد "آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية".