الإدماج الإجتماعي: إستفادة أكثر من 17.400 محبوس من الإفراج المشروط منذ بداية 2024

وقال الوزير لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين, رفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين, ياسين مرابي, وعدد من الإطارات السامية للدولة, أنه "بغرض تشجيع الانخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود, تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر".
وأضاف السيد طبي أن "النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية, تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك, الانخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج".
وشدد على أن الإفراج المشروط يعد "آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية".
وفي سياق حديثه عن برامج التعليم و التكوين, ذكر الوزير بمبادرة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال62 للاستقلال و الشباب, بإصدار مرسوم عفو رئاسي لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين, لتحفيزهم وتمكينهم من مواصلة مشوارهم التعليمي والمهني.
وبخصوص الموسم الدراسي الأخير, قال وزير العدل أنه سجل ارتفاعا "ملحوظا" في النتائج المحققة لدى فئة المحبوسين مقارنة بالموسم الدراسي الماضي, لافتا إلى أن نسبة نجاح النزلاء في شهادة البكالوريا 2024 فاقت 63 بالمائة من إجمالي المشاركين ضمن هذه الفئة.
واعتبر الوزير أن هذه النتيجة والنتائج المحققة في الامتحانات التعليمية الأخرى, تترجم "نجاعة" سياسة الدولة الخاصة بإعادة إدماج المحبوسين التي يحتل فيها التعليم العام في جميع الأطوار والتكوين المهني "حيزا هاما".
وبالمناسبة, أشرف وزير العدل رفقة الوفد المرافق له, على إطلاق مشروع خيري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري يتعلق بخياطة أكثر من 50 ألف مئزر دراسي من قبل أزيد من 600 نزيل في 18 ورشة تتوفر بالمؤسسات العقابية عبر الوطن.
للإشارة, فقد تم تكريم المتفوقين الثلاث الأوائل في شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط, وقد سجل أعلى معدل في البكالوريا بالمؤسسة العقابية بابار بخنشلة ب18,39 شعبة تسيير و اقتصاد, في حين بلغ أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط 17,06 بالمؤسسة العقابية أم البواقي.