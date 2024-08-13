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مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 15:24     الفئـة : مجتمـــع
مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية

مستغانم- تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من ستة أشخاص, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن "العملية جاءت بعد دورية قامت بها مصالح الشرطة للأمن الحضري الثاني لمدينة مستغانم بالتنسيق مع فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص للأمن الولائي تم خلالها توقيف أحد الرعايا الأجانب مقيم داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية".

وتوصلت الأبحاث التي باشرتها الفرقة إلى أن الموقوف كان بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية انطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم بالتدبير مع خمس أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من مستغانم وتيبازة, يضيف البيان.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه تم في وقت وجيز توقيفهم وتفتيش مساكنهم بموجب إذن من النيابة المختصة إقليميا حيث عثرت الشرطة على محرك وخزان بنزين خاص بقارب, كما جرى إيضاحه.

وخلال التحقيقات تبين أن المشتبه فيهم كانوا يقومون باستقطاب الرعايا الأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية لنقلهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط انطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم, يضيف المصدر نفسه.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا, مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 17:09
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مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 15:24     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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