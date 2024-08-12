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الجزائر العاصمة: نزهة بحرية لفائدة أزيد من 150 مصابا بداء السرطان

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 17:09     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- نظمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, يوم الإثنين, نزهة بحرية بساحل الجزائر العاصمة, لفائدة أزيد من 150 مريضا بداء السرطان.

وبهذا الخصوص أبرزت المكلفة بالاعلام بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, حنان هاني, أهمية تنظيم هذه الخرجة البحرية, المنظمة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية "الفجر" لداء السرطان, مكتب  ولاية تيزي وزو و ذلك لفائدة مصابين بهذا المرض من بينهم أطفال.

وأضافت أن هذه النزهة ترمي الى المساهمة في "التخفيف من المعاناة النفسية لهؤلاء المصابين", ومساعدتهم في الاستجابة للعلاج الذي يتلقونه.

وتابعت السيدة هاني أن هذه الخرجة البحرية تندرج في إطار "النشاطات المسطرة من طرف مؤسستها لاسيما خلال موسم الاصطياف الجاري" مشيرة الى أن مثل هذه المبادرات تساهم في "تعزيز روابط المحبة والتآزر والتضامن مع  مختلف الفئات لاسيما المحتاجين وكذا المرضى".

من جانبها, أكدت رئيس مكتب جمعية "الفجر" لولاية تيزي وزو, صبيحة غزراوي علوش, على أهمية تنظيم هذه النزهة لفائدة المرضى المصابين بداء السرطان بغية "زرع الامل في نفوسهم ومنحهم فرصة للترفيه ونسيان عناء العلاج الذين يخضعون له".

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 17:46
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الجزائر العاصمة: نزهة بحرية لفائدة أزيد من 150 مصابا بداء السرطان
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 17:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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