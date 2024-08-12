جامع الجزائر: تنظيم ندوة فكرية وأدبية نصرة للشعب الفلسطيني

وخلال إشرافه على انطلاق فعاليات هذا اللقاء, أكد مدير ديوان عميد جامع الجزائر, بوزيد بومدين, في كلمة ألقاها باسم عميد جامع الجزائر, الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني, أن "فلسطين طالما ارتبطت بوجدان الشعوب ومثقفيها من خلال القصائد الشعرية والنصوص الأدبية والمقالات الفكرية, وقد تناولت عديد الأسماء الجزائرية القضية الفلسطينية من خلال مقالات ونصوص فضحت التآمر العالمي على فلسطين وعبرت عن قناعة الشعب الجزائري بعدالة القضية الفلسطينية".

وأشار في السياق ذاته, إلى مقالات برزت خلال الحركة الوطنية لعلماء ومفكرين وأدباء جزائريين على غرار العلامة عبد الحميد ابن باديس والشيخ محمد البشير الإبراهيمي وكذلك كاتب ياسين في عدة نصوص مسرحية له مثل "فلسطين المغدورة" و"الجثة المطوقة" وغيرهم.

وقد تمكن الرعيل الأول من المثقفين ورواد الحركة الوطنية, يضيف المتحدث, من "التأسيس لتقليد مناصرة القضايا التحررية في العالم, وقد كانت ثورة التحرير 1954 هي مفصل هذه القيمة الأخلاقية والسياسية والدينية وهي مناصرة حق الشعوب في استقلالها", مشيرا في السياق ذاته إلى أن "القضيتين الأساسيتين بالنسبة للجزائر ولرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هما قضية الصحراء الغربية وقضية فلسطين".

وأشار المتحدث, من جهة أخرى, إلى أن الشعر رافق الثورة الجزائرية منذ اندلاعها من خلال قصائد خالدة ترجمت حماس أصحابها الشعراء والتزامهم على غرار مفدي زكرياء, وكذلك الأمر بالنسبة للقضية الفلسطينية التي ارتبطت بوجدان جيل كامل من الشباب الجزائري من خلال قصيدة "مديح الظل العالي" لمحمود درويش التي ألقاها بالجزائر سنة 1982.