كريكو: توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية لأطفال من عائلات معوزة

الجزائر- كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن إنطلاق عملية توزيع أزيد من 180 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها لفائدة أطفال من عائلات معوزة على المستوى الوطني, وذلك تحسبا للدخول المدرسي 2024-2025.

وخلال الزيارة التي قادتها الى مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور للاطلاع على مدى سير العملية, أوضحت الوزيرة أنه يجري توزيع 180 ألف حقيبة مجهزة بالأدوات المدرسية, الى جانب مآزر لفائدة أطفال من عائلات معوزة, من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولى للعملية على المستوى الوطني, وذلك تحضيرا للدخول المدرسي القادم.

وقالت أن التحضيرات الخاصة بهذه العملية انطلقت منذ شهر أبريل الفارط للتمكن من إيصال هذه المستلزمات المدرسية الى مستحقيها قبل الدخول المدرسي, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, مبرزة أن هذه العملية يقوم بها قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع القطاعات المعنية, على غرار التربية الوطنية والجماعات المحلية. وفي ذات السياق, أبرزت السيدة كريكو دور الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني من خلال القيام بتحقيقات اجتماعية لتحديد احتياجات العائلات المعوزة, مذكرة ببعض التدابير الاجتماعية المتخذة على مستوى القطاع من بينها المنحة الجزافية للتضامن. وفي ذات السياق, أشارت الوزيرة الى برامج قطاعها في مجال التربية والتعليم المتخصص عبر شبكة مؤسساتية تضم 239 مؤسسة متخصصة و18 ملحقة مدعمة بتأطير بيداغوجي ومرافقة نفسية للتكفل ب34 ألف طفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة أخرى, وعلى مستوى منتزه الصابلات, أشرفت الوزيرة على افتتاح معرض المرأة المنتجة المخصص لبيع المستلزمات المدرسية, حيث طافت بمختلف أجنحة المعرض للاطلاع على منتوجات بعض الحرفيات والجمعيات المشاركة في المعرض.