تيارت إحتفالات كبيرة إثر فوز الملاكمة إيمان خليف بالميدالية الذهبية

وقد عرفت هذه القرية أجواء مميزة بحضور العائلات وفي مقدمتها أسرة البطلة إيمان خليف مما أضفى على الحدث جوا حماسيا خاصة أثناء مراسم تسليمها الميدالية الذهبية ورفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني بباريس.

وقال والد الملاكمة أعمر خليف "تابعت المنازلة على أعصابي رغم يقيني أن ايمان قوية كونها حضرت لهذا الموعد لمدة ثماني سنوت" وخاطبها قائلا "أنا فخور بك ابنتي أنت بطلة شرفت البلاد ورفعت رايتها" مقدما تشكراته للشعب الجزائري على وقفته التضامنية والسلطات العمومية على مرافقتها للبطلة ايمان خليف.

وأبرز ان ايمان "انتصرت بقدراتها في الرياضة وانتصرت على الكراهية والتمييز العنصري وهو انتصار لبلدها الجزائر فقد عاشت لفترة طويلة ضغوطا قد تحدتها وتجاوزتها والحمد لله".

وأشار إلى انه هنأها عن طريق مكالمة هاتفية فور الإعلان عن الفوز بعبارة "الحلم تحقق" كونها كلمة السر بينهما مضيفا أن تهنئتها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على المباشر هو فخر لأسرة خليف ولسكان ولاية تيارت متمنيا التتويج بالذهب للبطل سجاتي في النهائيات التي ستجرى يوم السبت في اختصاص 800 متر.

من جهته صرح عم البطلة محمد خليف ان ايمان نجحت بفضل قوتها وإصرارها. فقد واجهت تلك الحملة المغرضة ضدها ومحاولات الإقصاء ولكن بفضل الدعاء ومساندة الشعب والسلطات العمومية لها فقد فازت بالميدالية الذهبية.