حوادث المرور: وفاة 21 شخصا وإصابة 478 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر- توفي 21 شخصا وأصيب 478 آخرون بجروح في 358 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 مايو, حسب حصيلة أوردتها يوم الخميس مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ(+18) وفي عدد الجرحى بـ(+65), وكذا في عدد الوفيات ب(+8) حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1548) وخط النجدة (17) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.