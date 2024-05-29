الوحدة الصحية بمكة على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتها للحجاج الميامين

مكة المكرمة - تهيأت الوحدة المركزية الصحية بمكة المكرمة, وهي أحد اهم فروع البعثة الجزائرية للحج, لتقديم خدماتها للحجاج لتمكينهم من اداء الركن الخامس في الاسلام في ظروف مريحة.

و تتوفر هذه الوحدة الصحية, التي تحرص السلطات الجزائرية على توفيرها كل موسم حج, على عدة مصالح تتمثل في مصلحة الصيدلة و مصلحة الاستشفاء بسبعة اسرة و قاعات للكشف و للعلاج والعزل, الى جانب قاعة للتعقيم و اخرى للكشف عن المرضى المصابين بأمراض القلب و كذا مركز لتلقي المكلمات الهاتفية من قبل الحجاج و الاطباء عند الحاجة.

و يتبع للوحدة الصحية المركزية بمكة 6 وحدات صحية جوارية تتوفر على المعدات اللازمة للقيام بمهامها على اكمل وجه و يشتغل بها عدد من الاطباء و شبه الطبيين و لديها حصتها من الادوية.

و على ذكر الادوية, يؤكد رئيس الوفد الطبي للبعثة الجزائرية للحج, الدكتور دحماني محمود ان لديهم مصلحة مركزية للأدوية تتوفر على 8 أطنان من الادوية استقدمت من الجزائر و تشمل الادوية الخاصة بأمراض الربو و القلب و الامراض التنفسية والمزمنة و تلك التي توصف عادة لكبار السن.

و أشار الدكتور دحماني في هذا الصدد الى قيام المركز بتعويض الادوية لعدد من الحجاج الجزائريين فقدوها أثناء رحلتهم و خاصة الموصوفة لمعالجة امراض القلب و السكري.

و في هذا الصدد طمأن الدكتور دحماني الحجاج الميامين وعائلاتهم ان الادوية متوفرة و أن البعثة الطبية المتكونة من 122 عضوا تسهر ليلا نهارا على رعاية الحجاج طبيا و نفسيا خصوصا بالمدينة المنورة و مكة المكرمة.

و حث الدكتور دحماني الحجاج على عدم ارهاق أنفسهم حتى يكونوا مستعدين مع بداية المشاعر انطلاقا من الثامن ذي الحجة (التوجه نحو منى ثم عرفات ومزدلفة).

كما نصح ان يكون للمرضى و كبار السن مرافقين لمساعدتهم عند الحاجة, مطمئنا عائلات الحجاج بعدم وجود حالات مستعصية بمختلف مصالح المركز الصحي و فروعه.