التوقيع على "الاتفاقية السنوية" للتعاون بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقد وقعت على الاتفاقية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, السيدة ابتسام حملاوي, و رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر, السيدة فاليري أوبيرت.
وعقب التوقيع , أكدت السيدة حملاوي أن الاتفاقية الموقعة, تشمل مجالات "التكوين ,إدارة الكوارث الطبيعية, الاسعافات الأولية, الإعلام الإنساني, بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تجمع الهلال الاحمر الجزائري و اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
من جانبها "ثمنت" رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر, التوقيع على "الاتفاقية السنوية", مبرزة الشراكة و "التعاون المكثف" المسجل بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.