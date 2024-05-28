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التوقيع على "الاتفاقية السنوية" للتعاون بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:01     الفئـة : مجتمـــع
التوقيع على &quot;الاتفاقية السنوية&quot; للتعاون بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر

الجزائر - تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على "الاتفاقية السنوية" بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر, ترمي إلى تعزيز الشراكة بين المنظمتين.

وقد وقعت على الاتفاقية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, السيدة ابتسام حملاوي, و رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر, السيدة  فاليري أوبيرت.

وعقب التوقيع , أكدت السيدة حملاوي أن الاتفاقية الموقعة, تشمل مجالات "التكوين ,إدارة الكوارث الطبيعية, الاسعافات الأولية,  الإعلام الإنساني, بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تجمع الهلال الاحمر الجزائري و اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

من جانبها "ثمنت" رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر, التوقيع على "الاتفاقية السنوية", مبرزة الشراكة و "التعاون المكثف" المسجل بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:46
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التوقيع على "الاتفاقية السنوية" للتعاون بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 19:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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