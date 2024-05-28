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وصول ما يزيد على 1600 حاج جزائري إلى مكة المكرمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 09:51     الفئـة : مجتمـــع
وصول ما يزيد على 1600 حاج جزائري إلى مكة المكرمة

مكة المكرمة- بلغ مجموع الحجاج الجزائريين الذين دخلوا مكة المكرمة 1621 حاجا و حاجة, حسب ما علم يوم الإثنين لدى البعثة الجزائرية للحج.

واكد السيد يوسف بارود مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال و الاسكان و الترحيل, ان رحلتين قادمتين من الجزائر العاصمة و المدينة المنورة قد وصلتا اليوم إلى مكة المكرمة و على متنهما 640 حاجا وحاجة. و كانت بداية وصول طلائع حجاجنا الميامين يوم الاثنين 20 مايو.

ويرتقب ان تصل يوم غد الثلاثاء 5 رحلات جديدة الى مكة المكرمة تقل 1288 حاجا وحاجة. كما ينتظر ان تصل اول وفود الوكالات السياحية غدا من منفذ المدينة المنورة, وفق السيد بارود.

للإشارة سيصل عدد حجاجنا الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة هذا الموسم إلى 41300 حاج. وسيستقبل الديوان الوطني للحج و العمرة 23200 حاج فيما تستقبل الوكالات السياحية 17200 حاج.

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و ستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأشار السيد بارود إلى أن عملية الاستقبال تتم في أحسن الظروف حيث يستفيد الحجاج من خدمات النقل و الاسكان و الاعاشة و الخدمات الطبية و خدمات الارشاد الديني بالإضافة إلى حصولهم على بطاقة "نسك" الإلكترونية.

و بطاقة "نسك" هي بمثابة بطاقة هوية للحاج الجزائري في السعودية تحمل كل المعلومات المتعلقة به كصورته ورقم جواز سفره و رقم تأشيرته و غيرها من المعلومات. هذه البطاقة تفعل عند دخول الحاج الأراضي السعودية وتكفل له حقوقه كحاج جزائري كحق الدخول و الخروج من المخيمات الجزائرية في منى وعرفات و تمنع لغير حاملها هذا الحق تفاديا لاختراق المخيم من قبل اجانب وتفاديا لظاهرة التكديس.

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 ماي 2024 10:32
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وصول ما يزيد على 1600 حاج جزائري إلى مكة المكرمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 ماي 2024 09:51     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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