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السيدة كريكو ترافق مجموعة من الأطفال في زيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله

  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 19:52     الفئـة : مجتمـــع
السيدة كريكو ترافق مجموعة من الأطفال في زيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله

الجزائر - رافقت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, اليوم الأحد, مجموعة من الأطفال من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, في زيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي بالمدينة الجديدة, سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

وخلال هذه الزيارة --التي نظمت لفائدة أطفال من المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني, ومن الكشافة الاسلامية الجزائرية, بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي,  السيد عبد الحكيم بن تليس, أوضحت الوزيرة أن هذه الزيارة تهدف الى "تعريف هؤلاء الأطفال المتمدرسين بأهمية التخصصات التقنية الحديثة".

و أضافت السيدة كريكو أن وزارة التضامن الوطني نظمت هذه الزيارة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح يونيو من كل سنة, من أجل "تعريف هؤلاء الأطفال المتمدرسين باعتبارهم طلبة المستقبل بهذا الصرح العلمي وقصد ابراز أهمية التخصصات على غرار الرياضيات والذكاء الاصطناعي".

وخلال هذه الزيارة اطلع هؤلاء الأطفال على بعض الفضاءات بهذا الصرح العلمي, حيث زاروا المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات و المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي, أين قدمت لهم شروحات مبسطة حول بعض التخصصات في هذا المجال.

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السيدة كريكو ترافق مجموعة من الأطفال في زيارة الى القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله
  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 19:52     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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