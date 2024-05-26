اليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية : تظاهرات متنوعة بولايات جنوب الوطن

ورقلة - نظمت بولايات جنوب الوطن تظاهرات متنوعة في إطار الإحتفالات باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية المصادف ل 27 مايو, حسبما علم اليوم الأحد من المنظمين .

فبولاية ورقلة نظمت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية للجزائرية ندوة ولائية تحت شعار " أشارك من أجل الوطن" , وألقيت خلالها عدة مداخلات التي تناول فيها المشاركون أهداف هذه المنظمة ومساهمتها في تنشئة الأجيال وترسيخ قيم المواطنة.

كما تم بذات المناسبة إبراز دور الكشافة الإسلامية الجزائرية عبر مناهجها التربوية في المحافظة على البيئة والحرص على المشاركة في حملات النظافة و التشجير .

و شهدت هذه الإحتفالات في يومها الأول أمس السبت تنظيم ندوة لإطارات الحركة الكشفية , التي تناولت أشغالها عدة نقاط من بينها كيفية التحكم في عملية الرقمنة إلى جانب استعراض بعض الرؤى المستقبلية للحركة الكشفية .

وتتواصل هذه الإحتفالات بدار الثقافة "مفدي زكريا" بورقلة بتنظيم أنشطة رياضية و ثقافية متنوعة و معارض و استعراضات كشفية و تكريم عمداء و إطارات الحركة بالولاية بالتنسيق مع عديد الهيئات على غرار مديرية الثقافة و الفنون و قطاع الشباب و الرياضة و ممثلي المجلس الأعلى للشباب بالولاية, حسب المنظمي وقد بلغ عدد منخرطي الكشافة الإسلامية الجزائرية بورقلة أزيد من 3500 منخرط إلى غاية السنة الجارية , موزعين على 33 فوجا كشفيا عبر بلديات الولاية .

ومن جهتها نظمت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بولاية المنيعة أنشطة متنوعة من بينها دورة رياضية بين الأفواج الكشفية بثانوية ديدوش مراد بوسط المدينة بالإضافة إلى مسابقة و ورشة للرسم بدار الشباب بأدريان وذلك بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون . كما برمجة بذات المناسبة الوطنية عدة أنشطة أخرى من بينها زيارة المركز الطبي البيداغوجي .

وبولاية جانت فقد شارك ما لا يقل عن 20 عضوا من قادة المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية بالولاية في ماراطون المشي, حسبما استفيد من المنظمين .

وشهد هذا النشاط الرياضي الكشفي الذي يصادف ذكرى استشهاد القائد الرمز محمد بوراس مؤسس الحركة الكشفية بالجزائر مشاركة واسعة من قبل عمداء المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية بما فيهم قدامى الكشافة ، حيث تم تحديد مسافة 3 كلم من حي أغوم إلى غاية حي الميهان , بوسط مدينة جانت .

وتحصي المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية بجانت 890 منخرط موزعين على ثمانية أفواج منتشرة بمناطق متفرقة بإقليم الولاية.