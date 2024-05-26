سكيكدة: عميد جامع الجزائر يشرف بالزاوية الصنهاجية على ختم صحيح البخاري

وفي كلمة ألقاها بقاعة الصلاة بذات الزاوية, أبرز الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني أن ختم صحيح البخاري "سنة حميدة دأبت عليها الزوايا الجزائرية منذ القدم من خلال قراءة صحيح البخاري في الزوايا و المساجد", مفيدا بأن "هذه العادة استمرت منذ قرون حتى إبان الاستعمار الفرنسي و ذلك رغم المضايقات التي كانت تتلقاها المساجد و الزوايا في تلك الفترة".

واعتبر ذات المتحدث أن "الزوايا لها أهمية كبيرة في المجتمع الجزائري من خلال تسخير جهودها لنشر قيم الإسلام ومبادئه و المحافظة على المرجعية الدينية وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية المجتمع من مختلف المخاطر و الاهتمام بالتربية الروحية ومجالس الذكر", مشيرا في نفس السياق إلى أن "الزاوية الصنهاجية مثال صالح للمنارات القرآنية عبر الوطن".