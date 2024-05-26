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وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين الى جدة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 09:44     الفئـة : مجتمـــع
وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين الى جدة

جدة (السعودية)- وصل أول فوج من الحجاج الميامين الجزائريين, ليلة السبت إلى الأحد, إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

و بالمناسبة أشار القنصل العام للجزائر بجدة, محمد عالم, في كلمة وجيزة له, أن الرحلة جرت في ظروف حسنة, طالبا من حجاجنا الميامين ان يكونوا أحسن سفراء للجزائر.

كما طالب من جميع المعنيين بخدمة الحجاج مضاعفة الجهود و البقاء على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الرحلات التي ستتوالى تباعا. 

من جهتهم أعرب الحجاج عن ارتياحهم للظروف التي جرت فيها الرحلة و للتسهيلات التي لمسوها منذ انطلاق الرحلة إلى غاية نزولهم بمطار جدة.

و كان السيد زهير بوذراع رئيس مركز مكة المكرمة قد أكد, في اجتماع تنسيقي في وقت سابق مع مختلف فروع البعثة الجزائرية للحج, أن كافة الترتيبات قد اتخذت من أجل استقبال الحجاج في أحسن الظروف ليجدوا التيسير الكامل لأداء مناسكهم.

آخر تعديل على الأحد, 26 ماي 2024 13:25
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وصول أول فوج من الحجاج الجزائريين الى جدة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 ماي 2024 09:44     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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