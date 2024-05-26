حادث الغرق بمنتزه "صابلات" بالعاصمة: شرفي تشرف على عملية المرافقة النفسية للأطفال

المدية- أشرفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, السيدة مريم شرفي, يوم السبت بالمدية, على عملية المرافقة النفسية لعائلات ضحايا حادثة الغرق بشاطئ منتزه "صابلات" و الأطفال الذين شاركوا في الرحلة المدرسية التي نظمت يوم 11 مايو الجاري و التي توفي على إثرها خمسة أطفال.

وأوضحت السيدة شرفي في كلمة لها ببلدية عين بوسيف, جنوب ولاية المدية، مسقط رأس ضحايا الحادثة, أن هذه المرافقة النفسية موجهة لأولياء الأطفال الغرقى والأطفال الناجين وأولئك الذين عاشوا المأساة, على حد سواء, و أنها تعكس "الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للتكفل بالمواطنين الذين هم في محنة". وأضافت أن هذه المرافقة التي تأتي عشية امتحانات نهاية السنة, و تندرج في إطار التكفل بالتلاميذ الذين فقدوا زملائهم في القسم, من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه المحنة واجتياز هذه الامتحانات في ظروف نفسية أفضل.

ولقد أشرفت مجموعة من الأخصائيين النفسيين و الطبيين التابعين لمؤسسة ترقية الصحة وتطوير البحث (فورام) والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, على حصص دعم نفسي لفائدة تلاميذ مدرسة "محمدي محمد" بعين بوسيف، أين كان يدرس الضحايا الخمسة في حادث الغرق.

بدورها, انتقلت مجموعة أخرى من الأخصائيين النفسيين إلى منازل عائلات الضحايا من أجل تقديم الدعم النفسي لأوليائهم ومساعدتهم على مواصلة حياتهم بعد المأساة الأليمة التي تعرضوا لها.

وأكدت السيدة شرفي "استمرار المرافقة النفسية لفائدة الأولياء والتلاميذ بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية وقطاعي النشاط الاجتماعي والصحة". وبالمناسبة, قدمت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خالص تعازيها وتعازي الحكومة لأولياء الضحايا, قبل أن تتوجه إلى المركز المتخصص في إعادة التأهيل للأطفال القصر ب"رأس كلوش" بأعالي المدية, لمعاينة شروط التكفل بهذه الفئة الاجتماعية.

وعقب ذلك, انتقلت السيدة شرفي إلى دار حضانة الأطفال بوسط مدينة المدية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية, أين نوهت بظروف الاستقبال الجيدة للأطفال الصغار.

للتذكير, لقي خمسة أطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى منتزه "صابلات" بالجزائر العاصمة, حتفهم غرقا يوم 11 مايو الجاري، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق و تم إسعافهم و علاجهم بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا".

وعقب الحادث, أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي (الجزائر العاصمة) بفتح تحقيق في القضية مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي الرحلة, ويتعلق الأمر ب13 شخصا, تم وضع ستة (6) منهم رهن الحبس المؤقت و سبعة (7) تحت المراقبة القضائية.