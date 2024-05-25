ميلة: إطلاق من سد بني هارون الحملة التحسيسية الوطنية حول أخطار السباحة في السدود

ميلة - انطلقت اليوم السبت من منطقة "عنوش علي" بالقرارم قوقة الواقعة على ضفة سد بني هارون بميلة الحملة التحسيسية الوطنية حول أخطار السباحة في السدود التي بادرت بتنظيمها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وعرفت هذه الحملة التاسعة من نوعها, مشاركة مختلف القطاعات بولاية ميلة على غرار الحماية المدنية والموارد المائية إلى جانب فعاليات المجتمع المدني في برنامجها الهادف إلى التوعية بأخطار السباحة في السدود تحسبا لموسم الاصطياف 2024.

وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات, مسعود معطار, خلال الكلمة التي ألقاها بمخيم الشباب المجاهد المرحوم محمد صلاي بمنطقة "عنوش علي" بأنه قد سجلت خلال ال 10 سنوات الأخيرة "حصيلة ثقيلة" نتيجة السباحة والحوادث التي وقعت على مستوى السدود والتي راح ضحيتها 150 شخصا, وكانت أغلب حالات الغرق المسجلة لأطفال وشباب تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و35 سنة.

وأضاف ذات المصدر بأنه سجلت منذ بداية السنة الجارية إلى غاية اليوم, 3 حالات غرق على مستوى سدود ولايات تلمسان والمدية وتيبازة.

وقال السيد معطار "أن الحد من السباحة في السدود يكون من خلال تكثيف العمل التحسيسي بإشراك الجميع لضمان وصول الرسالة لمختلف أطياف المجتمع لكون شساعة محيطات السدود ومنها سد بني هارون بميلة الذي يتربع محيطه على مساحة تفوق 40 كلم مربع يجعل من الصعب مراقبتها ومنع السباحة على مستواها وعليه يبقى التحسيس هو الحل الأنجع للحد من هذه الظاهرة أو التقليل منها".

وأبرز ذات المسؤول أن حملات التحسيس التي قامت بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتنسيق مع مختلف القطاعات على رأسها التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب وسائل الإعلام "ساهمت في التقليل من حالات الغرق في السدود في السنوات الأخيرة حيث تراجعت خلال السنة الماضية إلى 10 حالات وهو ما يعكس أهمية جهود التحسيس المبذولة "والتي ستكون مدعمة بدوريات مراقبة تجوب المسطحات المائية".

واستنادا لذات المصدر فإن "العروض الثقافية والرياضية والمسابقات إلى جانب المداخلات التي قدمت اليوم للحضور من فعاليات المجتمع المدني وتلاميذ المدارس كلها أنشطة تحسيسية تهدف إلى حماية الشباب والأطفال من خطر السباحة في السدود خصوصا مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة".

في سياق آخر, أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات للصحافة المحلية أن نسبة امتلاء السدود عبر الوطن تقدر ب39,5 بالمئة, مفصلا بأن سدود المنطقة الشرقية للوطن ممتلئة بنسبة 65 بالمئة, أما نسبة امتلاء سدود الجهة الوسطى فهي في حدود 27 بالمئة, فيما تقدر نسبة امتلاء سدود الجهة الغربية للوطن ب17 بالمئة.