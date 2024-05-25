استعدادات بمكة المكرمة تحسبا لوصول أولى أفواج الحجاج الجزائريين

مكة المكرمة - عقد اليوم السبت بمكة المكرمة اجتماع تنسيقي لرؤساء فروع البعثة الجزائرية للحج برئاسة السيد زهير بوذراع رئيس مركز مكة المكرمة لوضع اللمسات الأخيرة ترقبا لوصول مساء اليوم أولى أفواج الحجاج الميامين إلى جدة و نقلهم منها إلى مكة المكرمة.

ومن المرتقب أن تحط ثلاث طائرات, قادمة من الجزائر بمطار جدة تباعا ابتداء من الساعة 21 بالتوقيت المحلى وعلى متنها 800 حاج وحاجة, سيشرعون في التنقل إلى مكة ابتداء من غد الأحد.

وجاء هذا الاجتماع التنسيقي بهدف تحسين مختلف الخدمات التي يستفيد منها الحجاج من استقبال ونقل واسكان و اقامة و إعاشة و صحة و إرشاد و غيرها.

ولهذا الغرض كانت لجان المعاينة التابعة للبعثة قد قامت بمعاينة الفنادق التي ستستقبل الحجاج الجزائريين وسجلت ملاحظات لأصحاب الفنادق لتداركها, مع تقديم بعض الإقتراحات تصب كلها في اتجاه تيسير الأمور على الحجاج.

وحث السيد بوذراع الفروع المعنية على متابعة الوكالات المشاركة في عملية الحج يوميا في مختلف المجالات للحفاظ على حقوق الحاج, كما أكد على ضرورة السهر و بكل جدية على السير طبقا للمرجعية الوطنية و هو الدور الموكل للجنة الإرشاد و الفتوى.

وأضاف السيد بوذراع ان استكمال كل الترتيبات و التحضيرات تجري على قدم وساق من معاينة للفنادق و الغرف و شركات الاعاشة من أجل راحة الحجاج.

كما أشار في ذات السياق إلى إن العدد الإجمالي للحجاج الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة يصل إلى 41300 حاج و حاجة عبر مجموعة من الرحلات.

وقد أبدى المجتمعون في ختام اللقاء ارتياحهم لمستوى التحضيرات وأكدوا على ضرورة مواصلة بذل الجهود خدمة لضيوف الرحمان والمحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الجزائر في مجال تنظيم الحج.