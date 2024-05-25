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تنظيم جلسات تفكير تحضيرا للملتقى الوطني حول تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 25 ماي 2024 13:34     الفئـة : مجتمـــع
تنظيم جلسات تفكير تحضيرا للملتقى الوطني حول تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر

الجزائر - ينظم المجلس الأعلى للشباب, ابتداء من يوم غد الأحد, جلسات تفكير تحضيرية للملتقى الوطني حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر, حسبما أورده, اليوم السبت, بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر, أنه "تحضيرا للملتقى الوطني الذي ستنظمه لجنة البيئة والتنمية المستدامة شهر يونيو المقبل حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر, ينظم المجلس جلسات تفكير وزيارات ميدانية يؤطرها مجموعة من الخبراء, بكل من ولايات الطارف و ميلة و عين الدفلى وتلمسان, وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 مايو".

وستكون "جلسات التحضير الخاصة بالمؤتمر الذي سينعقد تحت شعار +سياسات مستدامة... تأمين للثروات... ضمان للمستقبل+, فرصة لتبادل المعلومات والتجارب ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بهذه المسائل المهمة,  لتكون محور المداخلات الرئيسية للملتقى".

كما ستكون "سانحة من أجل اقتراح حلول للتصدي للتغيرات المناخية الراهنة وضمان الأمن المائي بما يسهم في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في بلادنا", وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 25 ماي 2024 16:20
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تنظيم جلسات تفكير تحضيرا للملتقى الوطني حول تأثيرات التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 25 ماي 2024 13:34     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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