حج-2024: مغادرة أول فوج من الحجاج من مطار وهران الدولي إلى البقاع المقدسة

وضمت الرحلة زهاء 250 حاجا و حاجة من ولايات غرب البلاد وذلك على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار المدينة المنورة لأداء خامس أركان الإسلام بالإضافة إلى عضوين من البعثة المحلية اللذان سيتكفلان بمرافقة الحجاج طيلة فترة أداء هذه الشعيرة.
و قد اشرف والي وهران سعيد سعيود على توديع الفوج الأول للحجاج الجزائريين حيث اغتنم الفرصة لدعوتهم للتحلي بالقيم الإسلامية و الصبر طيلة فترة الحج وأن يكونوا سفراء للجزائر فيما عبر بعض الحجاج في تصريح لوأج عن فرحتهم وسعادتهم بالتوجه إلى البقاع الإسلامية المقدسة لأداء الركن الخامس .
ولوضع الحجاج في أحسن الظروف , اتخذ مطار وهران الدولي جملة من الإجراءات أهمها تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات و تكثيف عدد شبابيك التسجيل مع تخصيص جهاز سكانير عند مدخل المطار ومكان مخصص لإحرام الحجاج وللصلاة و حافلات لنقلهم من قاعة الانتظار إلى الطائرة و حظيرة للسيارات تتسع ل 1.000 مركبة فضلا عن تخصيص جناح لعائلات الحجاج.
للتذكير فقد تم برمجة 18 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" للتكفل بنقل زهاء 5.500 حاج و حاجة من عدة ولايات الجهة الغربية للوطن.
وتتوزع الرحلات إلى 9 على متن الخطوط الجوية الجزائرية و9 أخرى مع الخطوط الجوية السعودية وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو الى 3 يوليو المقبل حيث يتراوح عدد الحجاج في كل رحلة ما بين 250 و 360 حاج وحاجة.