مركز مكة المكرمة يستعد لاستقبال اولى بشائر الحجاج الجزائريين

مكة المكرمة - يشرع مركز مكة المكرمة في استقبال أولى بشائر الحجاج الجزائريين الميامين ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل, حسبما افاد رئيس مركز مكة المكرمة السيد, زهير بودراع .

وقال السيد بودراع في تصريح صحفي ان المركز سيستقبل 5 رحلات, ثلاثة منها قادمة من الجزائر الى مطار جدة و رحلتين من المدينة المنورة تقلان حجاجا كانوا قد وصلوا إلى المدينة المنورة يوم الاثنين الماضي. و تضم الرحلات الثلاث الأولى القادمة من الجزائر حوالي 800 حاج و حاجة بينما تشمل الرحلتان القادمتان من المدينة المنورة 500 حاج و حاجة. و سيتم اسكانهم في أربعة فنادق.

و اضاف السيد بودراع ان استكمال كل الترتيبات و التحضيرات تجري على قدم وساق من معاينة للفنادق و الغرف و معاينة في شركات الاعاشة ليكون ذلك -كما قال-في صالح حجاجنا الميامين ليؤدوا مناسكهم في أريحية كاملة.

كما أشار في ذات السياق الى ان العدد الاجمالي لحجاجنا الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة يصل إلى 41300 حاج و حاجة عبر مجموعة من الرحلات. و سيستقبل الديوان 23200 حاج فيما تستقبل الوكالات 17200 حاج. و ستكون اول رحلة قادمة إلى مكة المكرمة يوم 25 مايو ليلا بينما تكون آخر رحلة يوم 12 يونيو.

كما اكد انه تم إسكان 85 بالمئة الكترونيا. فيأتي الحاج إلى غرفته مباشرة من الجزائر و هذا ما يسمح بوصوله بسلاسة الى مسكنه ليشرع بعدها في اداء مناسكه بكل يسر. التحضيرات الكاملة لشركات الاعاشة التي تتكفل بوجبتي الإفطار و العشاء تمت معاينتها كما تم اتخاد كافة الترتيبات التي تمكن الحاج من الحصول على إعاشة كاملة ليتفرغ بذلك لأداء مناسكه.

من جهة أخرى, أكد يوسف بارود, مساعد رئيس مركز مكة المكلف بالاستقبال و الاعاشة, انه تم الوقوف على جميع الاستعدادات و كذا الاطلاع على جميع الخدمات التي يستفيد منها الحجاج الميامين خلال اداء مناسكهم. فقد تم توفير كل ما يحتاج اليه الحجاج منذ وصولهم إلى المطار ثم ترحيلهم نحو الفنادق و اخيرا توفير الاعاشة و كل ما يتعلق بالخدمة الميدانية.

و أشار إلى انه تم التواصل مع رؤساء المراكز و مدراء الفروع "ليوفونا بآخر المستجدات و الإجراءات التي من شأنها أن تؤمن الحاج الجزائري من مختلف النواحي" من بينها بطاقة "نسك" التي تحمل جميع معلومات الحاج الجزائري و تعتبر هوية الحاج الجزائري بالسعودية.

و أشار في الاخير إلى أن السلطات الجزائرية اعطت تعليمات للعمل بكل جدية على توفير الراحة للحجاج الميامين بعد سفر شاق, لذا نعمل على التخفيف عنهم عناء السفر عند وصولهم للمملكة العربية السعودية.

و في الاخير, اكد ان البعثة الجزائرية "تعمل بمختلف فروعها من حماية مدنية و صحة و ارشاد ديني و غيرها كفريق واحد بهدف واحد و وحيد: وضع الحجاج الجزائريين الميامين في أمثل الظروف ليتفرغوا فقط لأداء واجبهم الديني".