بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية

و في مداخلة له بمناسبة تجمع جهوي نظم بالملعب الأولمبي للمدينة, أكد السيد بن براهم على انشاء شبكات تواصل بين الجمعيات و تكثيف تقاسم التجارب و الخبرات و المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
و أوضح أن الهدف هو "تعميق ديناميكية الحوار و التشاور و طرح حلول ملموسة و مشتركة لتطلعات المواطنين", مؤكدا, في هذا السياق على أهمية حشد الطاقات.
و بهذه المناسبة, تطرق السيد بن براهم إلى نظام "تاجماعت" (لجنة القرية) و مزاياه, داعيا للاستلهام من طريقة عمله الفعالة في تسيير شؤون القرية.
و اعتبر أن تاجماعت تعد مثالا للديمقراطية التشاركية, علما أن الأمور جد معقدة في السياق الحالي و تشرك عوامل أخرى كالمحيط والتوازنات الاجتماعية و تسيير المشاريع و غيرها.