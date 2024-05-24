بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية -

الجزائر-السنغال: عطاف يتطرق بداكار إلى تحديات التعاون الثنائي -

السيد بن جامع يشدد على ضرورة اعطاء الأولوية للوقاية من النزاعات في افريقيا -

القضاء على إرهابيين بجبل تمولقة بولاية الشلف -

مقاولة ذاتية: الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصتها عززتا فرص الشباب في العمل الذاتي -

تمويل أزيد من 140 مشروعا من طرف شركات رأس المال الاستثماري -

مؤسسات مصغرة وناشئة : اعتماد القروض المصغرة فتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع -

المحروقات في عرض البحر بالجزائر: الدراسات الاستكشافية أعطت مؤشرات ايجابية -

تعزيز الحظيرة الفندقية سيؤدي الى انخفاض الأسعار -

المنتدى العالمي ال10 للماء: مشاركة فعالة للشباب الجزائري -

السيد عطاف يستقبل من طرف الرئيس السنغالي -

فلاحة: إستحداث مؤسسة عمومية لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتجية -

قطاع الصناعة التقليدية ساهم ب 360 مليار دج في الناتج الوطني الخام سنة 2023 -

منشآت طرقية: إيلاء أهمية كبيرة للجنوب الكبير, والأولوية للصيانة ومد طرق جديدة -

سوناطراك: الاتفاقية الموقعة مع إكسون موبايل تاريخية -

تأسيس تحالف سياسي بين أربعة أحزاب لتحقيق إجماع وطني -

الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار: تسجيل 7230 مشروعا إلى غاية 18 مايو -

الذكاء الاصطناعي و وكالات الأنباء: التوفيق بين الابتكار التكنولوجي و المسؤولية الأخلاقية -

كرة القدم/كأس أمم افريقيا لمبتوري الأطراف : الجزائر تطيح بأنغولا وتتأهل للمونديال -