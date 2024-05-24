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بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 14:58     الفئـة : مجتمـــع
بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية

بجاية- دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, نور الدين بن براهم من مدينة أقبو (بجاية), شريحة الشباب إلى مشاركة و تعبئة أكبر لتعزيز ديناميكية التضامن الوطني و دعم إستراتيجية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد.

و في مداخلة له بمناسبة تجمع جهوي نظم بالملعب الأولمبي للمدينة, أكد السيد بن براهم على انشاء شبكات تواصل بين الجمعيات و تكثيف تقاسم التجارب و الخبرات و المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و أوضح أن الهدف هو "تعميق ديناميكية الحوار و التشاور و طرح حلول ملموسة و مشتركة لتطلعات المواطنين", مؤكدا, في هذا السياق على أهمية حشد الطاقات.

و بهذه المناسبة, تطرق السيد بن براهم إلى نظام "تاجماعت" (لجنة القرية) و مزاياه, داعيا للاستلهام من طريقة عمله الفعالة في تسيير شؤون القرية.

و اعتبر أن تاجماعت تعد مثالا للديمقراطية التشاركية, علما أن الأمور جد معقدة في السياق الحالي و تشرك عوامل أخرى كالمحيط والتوازنات الاجتماعية و تسيير المشاريع و غيرها.

آخر تعديل على الجمعة, 24 ماي 2024 15:11
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بن براهم يدعو من أقبو إلى تعزيز الحركة الجمعوية
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 ماي 2024 14:58     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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