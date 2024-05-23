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حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 207 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 23 ماي 2024 15:41     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 207 آخرين خلال أسبوع

الجزائر- سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 35 شخصا وإصابة 207 آخرين بجروح على إثر وقوع 142 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, الرقيب أول عبد الحميد عمراني, في تصريح ل/وأج, اليوم الخميس, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السائقون, في 131 حادثا, منها  14 بسبب السير على اليسار, 19 بسبب تغافل السواق, و15 بسبب عدم احترام المسافة الأمنية, فيما تسبب المارة في 11 حادثا.

وأشار إلى أن ولاية البويرة سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث (14 حادثا), تليها قسنطينة وبومرداس (8), ثم تلمسان وسطيف (7).

وعرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- "ارتفاعا" ب(+2), وفي عدد الجرحى ب(+6), مقابل "انخفاض" في عدد الضحايا ب(-7 قتلى).

وبالمناسبة, دعا الرقيب أول عمراني إلى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, مسافة الأمان, مراعاة الأولوية وإشارات المرور".

آخر تعديل على الخميس, 23 ماي 2024 19:31
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حوادث المرور: وفاة 35 شخصا وإصابة 207 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 23 ماي 2024 15:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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