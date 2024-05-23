طيران الطاسيلي : إطلاق موقع الكتروني جديد لشراء التذاكر

الجزائر- أعلنت شركة طيران الطاسيلي, الخميس في بيان لها, عن إطلاق موقعها الالكتروني الجديد لشراء التذاكر.

و يشير البيان أن "شركة طيران الطاسيلي فخورة بالإعلان عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد, والذي يعتبر منصة مبتكرة أنشئت لتحسين تجربة المستخدم و عملية الحجز لزبائننا".

و يوفر هذا الموقع, المتاح عبر الرابط www.tassiliairlines.dz, حسب الشركة, واجهة مستخدم بديهية بالإضافة إلى وظائف متقدمة تسمح للمسافرين بالبحث وحجز الرحلات بفضل العملية المحسنة للقيام بها بسهولة.

كما يسمح -يضيف نفس المصدر- بمقارنة الأسعار للحصول على أحسن العروض واختيار المقعد على متن الطائرة و تسيير الحجوزات و تعديلها وكذا التسجيل الالكتروني قبل الرحلة.

ويتيح موقع الشراء الإلكتروني الجديد لطيران الطاسيلي ايضا خدمة "الدفع الالكتروني "IATA PAY" عبر البطاقات البنكية وبطاقة البريد الذهبية ومعرفة العروض المخصصة والاستفادة من العروض المصممة خصيصا والمناسبة للرحلة وكذا الاستعلام في الوقت الآني".

وتدعو الشركة الوطنية, في هذا الصدد, زبائنها إلى زيارة هذا الموقع الجديد ابتداء من يوم الخميس للاطلاع على العروض التي يقدمها.

وذكرت شركة طيران الطاسيلي, كونها فرع بنسبة 100% لمجمع سوناطراك, أنها معتمدة من طرف برنامج الأيوسا (IOSA) بتدقيق السلامة التشغيلية (Safe & Secure).