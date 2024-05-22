رئيس الجمهورية يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ

فبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف 2024 وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج, أوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية أمر بـ"التطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية".
وفي سياق ذي صلة, أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بـ"تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة, خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية".
كما أمر أيضا بـ"مراجعة الأسعار لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقوية وتشجيعا للسياحة الداخلية''.