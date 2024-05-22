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رئيس الجمهورية يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 ماي 2024 20:41     الفئـة : مجتمـــع
رئيس الجمهورية يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس للوزراء, بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ مع تكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية, حسب ما تضمنه بيان لمجلس الوزراء.

فبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف 2024 وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج, أوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية أمر بـ"التطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها عبر كل السواحل الجزائرية".

وفي سياق ذي صلة, أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بـ"تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة, خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية".

كما أمر أيضا بـ"مراجعة الأسعار لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقوية وتشجيعا للسياحة الداخلية''.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 ماي 2024 20:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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