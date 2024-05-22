رئيس الجمهورية يأمر بإرجاء مشروع قانون التأمينات من أجل تنظيم أدق -

رئيس الجمهورية يثمن تقدم الأشغال بمشاريع منجم غارا جبيلات ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة -

رئيس الجمهورية يأمر بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

الصالون الوطني للفنون التشكيلية بتبسة: انطلاق مسابقة أحسن رسم بورتريه لشخصيات وأعلام الولاية -

وزارة الصحة تؤكد ضرورة تفعيل اليقظة للحفاظ على مكسب القضاء على الملاريا -

السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية -

سكن: توزيع 5ر1 مليون وحدة من مختلف الصيغ منذ 2020 -

الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة -

إصدار النظام الجزائري المضاد للزلازل في نسخته المحينة -

الرابطة الثانية هواة (الجولة ال28): ترجي مستغانم في خطر بالأربعاء وصراعات حاسمة من أجل البقاء في المجموعتين -

صيد بحري: إعطاء إشارة إطلاق حملة صيد التونة الحمراء غدا بولاية تيبازة -

الأمن الغذائي: خبراء يدعون بالجزائر إلى توجيه الفلاحة الإفريقية نحو تصور غابي و فلاحي بيئي -

تعليم عالي: المدرسة العليا الجزائرية للأعمال تنظم أبوابا مفتوحة يوم 30 مايو -

الجزائر تطلق بيان إلتزامات الأونروا المشتركة وتعمل على حشد الدعم الدولي له -

شرفي يؤكد أن الاستحقاق الرئاسي المقبل سيجري وفق شروط ومقاييس مثلى -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 8825 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي -

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 35 ألفا و709 شهيدا -