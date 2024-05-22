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الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 ماي 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع
الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة

المدينة المنورة - توجه اليوم الاربعاء فوج من الحجاج الجزائريين الميامين الى المزارات الواقعة في المدينة المنورة ليتعرفوا على اهم المعالم الدينية الواقعة بها.

وكانت وجهة الحجاج الميامين الذين زاد عددهم عن 470 حاجا و حاجة جبل احد و مسجد القبلتين و اخيرا مسجد قباء.

كما استغل الحجاج تواجدهم بالمدينة المنورة لزيارة مقبرة شهداء أحد للترحم على ارواحهم الطاهرة اقتداء بسنة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- ليصلوا بعدها ركعتين في مسجدي القبلتين وقباء احياء لسنة النبي الكريم.

وقد اكد السيد ادريس بن هاشم, رئيس فرع المزارات في البعثة الجزائرية للحج, ان الهدف من زيارة هذه المعالم الدينية بالمدينة المنورة هو زيادة الايمان في هذه الايام المباركة والتعرف على هذه المساجد والمواقع الاثرية والمباركة.

من جهتهم عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه الزيارات مشيدين بالتنظيم والظروف الحسنة التي مكنتهم من اداء واجباتهم الدينية بيسر وطمأنينة.

آخر تعديل على الأربعاء, 22 ماي 2024 18:03
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الحجاج الجزائريون في مزارات المدينة المنورة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 ماي 2024 18:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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