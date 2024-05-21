اختتام لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة -

موسم الاصطياف: زهانة يشدد على ضرورة رفع جودة الخدمات بميناء الجزائر العاصمة -

طواف الجزائر: نسيم سعيدي يهدي الجزائر القميص الأصفر بعد عشر مراحل من التنافس الشديد -

وزير الخارجية الصحراوي يؤكد على أهمية المنتدى الديبلوماسي في توسيع رقعة التضامن مع القضية الصحراوية -

تسجيل عملية للقضاء على مشكل الترمل بالميناء الصغير لسيدي لخضر -

رئيس الوزراء الفلسطيني يدين تصاعد هجمات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في غزة والضفة الغربية -

مشروع مركب الحديد والصلب ببشار: إطلاق أشغال إنجاز أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام الحديد -

الجزائر-جمهورية الكونغو: التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المحروقات -

قريشي يترأس إجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي -

تواصل لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة -

تبسة: إفتتاح الطبعة ال16 للصالون الوطني للفنون التشكيلية -

وزير السياحة يبرز أهمية تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة -

مولوجي تشرف على افتتاح الصالون الوطني الثاني لطلبة الفنون والتراث بالجزائر العاصمة -

وفد من المجمع الطبي الإيطالي سان دوناتو في زيارة للعيادة المتخصصة في طب العظام والتأهيل لضحايا حوادث العمل بمسرغين -

المجلس الأعلى للغة العربية يحتفي بأدب الطفل في اليوم العالمي للتنوع الثقافي -

المنظمة الإفريقية لمنتجي النفط : عرقاب يؤكد دعم الجزائر لجهود التكوين وتطوير التقنيات الجديدة -

بلمهدي يشرف على تنصيب لجنة متابعة موسم حج 2024 -

تيزي وزو: إعادة دفن رفات 81 شهيدا بقرية آث أرقان -

انطلاق الحملة الوطنية لصيد التونة الحمراء هذا الخميس -