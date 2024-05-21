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موسم الاصطياف: زهانة يشدد على ضرورة رفع جودة الخدمات بميناء الجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:41     الفئـة : مجتمـــع
موسم الاصطياف: زهانة يشدد على ضرورة رفع جودة الخدمات بميناء الجزائر العاصمة

الجزائر- قام وزير النقل, محمد الحبيب زهانة, اليوم الثلاثاء, بزيارة تفقدية لميناء الجزائر العاصمة, أين عاين المحطة البحرية القديمة, بالإضافة إلى باخرة برج باجي مختار, حيث أسدى تعليمات بضرورة رفع جودة الخدمات وتقليص ساعات معالجة مرور الركاب والأمتعة, في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف 2024, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرت الزيارة التفقدية رفقة المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية, وإطارات من الوزارة, يضيف ذات المصدر.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف 2024, وتعزيزا لضمان نقل المسافرين في أحسن الظروف عبر النقل البحري, لاسيما أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وبالمناسبة, عاين السيد زهانة المحطة البحرية القديمة, وأسدى تعليماته "بإعادة تهيئة المدخل والشبابيك وكذا الواجهة حتى تعطي نظرة أكثر جمالية".

كما قام الوزير بمعاينة باخرة برج باجي مختار, التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, من حيث الاستقبال والتوجيه, المطعم, غرف النوم, قاعة الجلوس, وكذا غرفة القيادة.

وخلال لقائه بطاقمها, وجه السيد زهانة بضرورة "رفع جودة الخدمات واحترام الأمن والسلامة والنظافة, وهذا لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين, وهذا بتوفير خدمات ترقى لمستوى تطلعاتهم, وإعطاء نظرة جديدة عن النقل البحري الجزائري, والعمل الصارم الهادف لتقليص ساعات معالجة الركاب والأمتعة", يقول البيان.

في الأخير, قام الوزير والوفد المرافق له بتفقد قاعة انتظار المسافرين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 20:20
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موسم الاصطياف: زهانة يشدد على ضرورة رفع جودة الخدمات بميناء الجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 19:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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