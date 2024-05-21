موسم الاصطياف: زهانة يشدد على ضرورة رفع جودة الخدمات بميناء الجزائر العاصمة

وجرت الزيارة التفقدية رفقة المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية, وإطارات من الوزارة, يضيف ذات المصدر.
وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف 2024, وتعزيزا لضمان نقل المسافرين في أحسن الظروف عبر النقل البحري, لاسيما أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
وبالمناسبة, عاين السيد زهانة المحطة البحرية القديمة, وأسدى تعليماته "بإعادة تهيئة المدخل والشبابيك وكذا الواجهة حتى تعطي نظرة أكثر جمالية".
كما قام الوزير بمعاينة باخرة برج باجي مختار, التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, من حيث الاستقبال والتوجيه, المطعم, غرف النوم, قاعة الجلوس, وكذا غرفة القيادة.
وخلال لقائه بطاقمها, وجه السيد زهانة بضرورة "رفع جودة الخدمات واحترام الأمن والسلامة والنظافة, وهذا لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين, وهذا بتوفير خدمات ترقى لمستوى تطلعاتهم, وإعطاء نظرة جديدة عن النقل البحري الجزائري, والعمل الصارم الهادف لتقليص ساعات معالجة الركاب والأمتعة", يقول البيان.
في الأخير, قام الوزير والوفد المرافق له بتفقد قاعة انتظار المسافرين.