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أول فوج من الحجاج الجزائريين يصل إلى البقاع المقدسة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 08:27     الفئـة : مجتمـــع

المدينة المنورة (السعودية)  - وصل مساء أمس الاثنين إلى المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) أول فوج من الحجاج الميامين الجزائريين لأداء مناسك الحج لهذه السنة. 

وكان في استقبال ضيوف الرحمان بالمطار, القنصل الجزائري العام بجدة عالم محمد و رئيس مركز المدينة جمال عمي وعدد من مسؤولي البعثة الجزائرية.              

وقد عبر عدد من الحجاج الجزائريين عن ارتياحهم لظروف الرحلة بفضل تجند العاملين على متنها الذين سهروا على راحة ضيوف الرحمان وكذا للإمكانيات التي سخرتها الدولة في سبيل إنجاح موسم الحج لهذا العام .              

وقد تم تنظيم حفل استقبال على شرف الحجاج عند وصولهم إلى الفندق الذي يقيمون به بالمدينة المنورة.                                                 

للإشارة فقد كان في مقدمة مودعي هذا الفوج لدى مغادرته الجزائر العاصمة كل من وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف و وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي و وزير الاتصال محمد لعقاب و وزير النقل محمد الحبيب زهانة.        

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و 15 لشركة "طيران ناس". (

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 ماي 2024 10:39
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أول فوج من الحجاج الجزائريين يصل إلى البقاع المقدسة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 ماي 2024 08:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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