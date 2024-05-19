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تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببرج بوعريريج

  أدرج يـوم : الأحد, 19 ماي 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع
تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببرج بوعريريج

 

الجزائر- تمكنت مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج, في إطار التحقيق المفتوح في قضية سابقة لحجز 837.000 كبسولة من نوع بريغابالين, من تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية, حسب ما أورده يوم الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح في قضية سابقة لحجز 837.000 كبسولة نوع بريغابالين, تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود تختص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من الأدوية المهلوسة تقدر بحوالي 1200 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ".

وجاءت هذه العملية --يضيف البيان-- بعد "التعمق في التحقيق واستغلال الأدلة التقنية والعلمية مع الاستعانة بالخبراء المختصين, أين تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية الذين ينشطون عبر عدة ولايات ووضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بهم".

وقد كشف التحقيق أن أفراد الشبكة "يقومون بتهريب المؤثرات العقلية من إحدى الدول الأجنبية بطريقة غير قانونية ليتم تمويهها ونقلها من الولايات الحدودية إلى الولايات الداخلية عن طريق استعمال المركبات قصد إبعاد الشبهات والإفلات من المراقبة لمختلف المصالح الأمنية".

وقد تم "توقيف 5 أشخاص مسبوقون قضائيا مع حجز إجمالي لـ 838.200 كبسولة من دواء بريغابالين ذات صنع أجنبي وشاحنة ومركبة سياحية, فضلا عن مبلغ مالي بقيمة 450 مليون سنتيم من عائدات الاتجار بالمواد المهلوسة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة من دول مختلفة وأوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة و 8 هواتف نقالة مزودة بشرائح للأجانب ناشطين''.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم بعد "استيفاء جميع الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة", وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 19 ماي 2024 19:02
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تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببرج بوعريريج
  أدرج يـوم : الأحد, 19 ماي 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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