"الحريرة" ... نجمة التراث المطبخي بوهران بلا منازع

وهران - لا يمكن لأي زائر لمدينة وهران أن لا يتذوق "الحريرة" التي تعتبر نجمة التراث المطبخي بعاصمة غرب البلاد بلا منازع والحساء المفضل عند الوهرانيين الذين يستهلكونه بنهم كبير لحد الآن بعد مرور على ظهوره عدة قرون.

وتتحدى "الحريرة الوهرانية " التي تعتبر واحد من الأطباق التقليدية الشهية التي لا يمكن أن يغفلها أي بيت أو مطعم بطريقة تحضيرها المختلفة و قيمتها الغذائية كل أنواع الحساء المعروفة في مطابخ شمال إفريقيا أو حوض البحر الأبيض المتوسط , حسبما أكدته مهتمات بالتراث المطبخي.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن جذور هذا الطبق التقليدي تعود إلى الأندلس, وفق ما أبرزته لوأج الباحثة في التراث, فتيحة لكباد.

ومن جهتها ترى الأستاذة في المدارس الخاصة للتكوين في الطبخ, بخلاية وهيبة أن "الحريرة الوهرنية " تعتبر "طبقا مميزا" ويختلف عن الحساء المعروف عالميا والذي يعتمد في طهيه على الخضر فقط, مضيفة أن هذه " الوجبة ولدت بوهران و لم تأت من الخارج ولها تاريخ عريق وتوارثت وصفاتها الأجيال التي ساهمت في تطويرها وهذا ما أعطاها نكهة خاصة أكسبتها شهرة عالمية".

رمز الكرم و الضيافة

وأوضحت الباحثتان لكباد وبخلاية أن " الحريرة الوهرانية " التي تعتبر أكلة غير مكلفة و بسيطة و سهلة التحضير تعد رمز للكرم وعنوان الضيافة حيث أنه كل الأسر الوهرانية تقدمها للضيوف مع أطباق أخرى شهية على غرار طبق الحلو وتكون مرفوقة في أغلب الأحيان بخبز تقليدي مثل "المطلوع " أو خبز محمص أو " البوراك " .

كما نجدها سيدة الموائد في المناسبات الاجتماعية السعيدة على غرار حفلات الزفاف و الختان فضلا أنها تتربع على عرش مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك على حد تعبيرهما, حيث أشارت المتحدثتان من جهة أخرى الى أن مقاديرها محلية و تقدم في جميع الفصول الأربعة و يتناولها المرضى و الأصحاء و يقبل عليها محدودي الدخل و الميسورين.

وان كان اسم هذه الأكلة تشترك فيه ولايات غرب البلاد غير أن طريقة التحضير تختلف من منطقة إلى أخرى و من مطبخ إلى آخر حسب قولهما غير أنهما تؤكدان في سياق متصل أن " الحريرة الوهرانية " يعد طبقا شعبيا تقليديا يحق أن يتفاخر به كل الجزائريين الذين يحافظون على تراثهم المادي و غير المادي.

ولا يختلف اثنان أن رائحة " الحريرة الوهرانية " المنبعثة من المطابخ فريدة من نوعها و لا يمكن مقاومتها و ذلك راجع إلى مكونتها التي تعتمد على اللحم و الخضر الطازجة والتوابل منها الكروية و القصبر و الزنجبيل المطحون وغيرها من البهارات التي تباع بالسوق الشعبي لحي "المدينة الجديدة" الذي يعرف إقبالا من الزبائن من مختلف أرجاء الوطن للاقتناءها لتحضير هذا الحساء.

كما أن سر تميز " الحريرة " يكمن في المزيج الذي يضاف إلى هذا الحساء قبل أن ينضج و الذي هو عبارة عن فرينة مخمرة يتم تحضيره أيام قبل طهيها أو في بعض الأحيان استعمال تشيشة الشعير.