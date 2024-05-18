إبرام اتفاقية إطار بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية بجامع الجزائر ومصرف السلام الجزائر

الجزائر - تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية (دار القرآن-جامع الجزائر) ومصرف السلام الجزائر, ترمي الى تكثيف التعاون العلمي وتبادل الخبرات لاسيما افادة طلبة المدرسة من تكوين ميداني في مجال المالية الاسلامية.

وقد تم توقيع الاتفاقية تحت اشراف عمادة جامع الجزائر, من طرف مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية, عبد القادر بن عزوز والمدير العام لمصرف السلام الجزائر, ناصر حيدر.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد عميد جامع الجزائر, محمد المأمون القاسمي الحسيني, انه في إطار تفعيل هذه الاتفاقية سيكون لدار القرآن ولمصرف السلام مجالات للتعاون ولاسيما من خلال تخصص الصيرفة الإسلامية والصناعة المالية الاسلامية الذي تم استحداثه بالمدرسة, مبرزا انه سيضاف مستقبلا تخصص التأمين التكافلي مع العمل على ترقيته وتنويع مجالات فروعه.

وبدوره ثمن مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية, عبد القادر بن عزوز, مثل هذه المبادرة التي ستمكن المؤسستين من تبادل الخبرات لاسيما من خلال توفير التكوين التطبيقي الميداني لصالح طلبة المدرسة على مستوى مصرف السلام.

كما أكد المدير العام لمصرف السلام الجزائر, ناصر حيدر, ان هذه الاتفاقية من شأنها أن ترتقي بالتعاون بين المؤسستين الى مستويات أعلى من خلال التبادل العلمي حيث سيتمكن الخبراء بالمصرف من خلال المدرسة من توسيع معارفهم في مجال التعاملات و الصناعة المالية الاسلامية فيما سيوفر مصرف السلام تكوينا و تدريبا ميدانيا لصالح طلبة المدرسة.

واضاف انه سيتم من خلال الاتفاقية كذلك تنظيم منتديات ولقاءات تهدف أساسا الى تطوير وترقية الصيرفة الإسلامية بالجزائر.