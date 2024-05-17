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المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى الـ68 ليوم الطالب

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 ماي 2024 17:40     الفئـة : مجتمـــع
المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى الـ68 ليوم الطالب

الجزائر - ينظم المجلس الأعلى للشباب, إحياء للذكرى الـ68 ليوم الطالب, احتفالية خاصة, بالقطب الجامعي سيدي عبد الله, بالجزائر العاصمة, من خلال لقاء يجمع المنظومة الطلابية بمختلف مكوناتها مع السلطات العليا في البلاد, حسبما أفاد به, اليوم الجمعة, بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه, "و إحياء للذكرى الـ68 ليوم الطالب, المصادف ل19 مايو من كل سنة, ستحظى المناسبة, باحتفالية مميزة, سيشرف عليها المجلس الأعلى للشباب رفقة شركائه وبالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمجاهدين وذوي الحقوق أيام 17, 18 و 19 مايو الجاري".

وفي هذا الصدد, سيتم "تنظيم لقاء يجمع المنظومة الطلابية بمختلف مكوناتها مع السلطات العليا في البلاد, من أجل استحضار و تثمين توجه الجزائر الجديدة اتجاه الجامعة وانخراطها في مسار البناء الوطني, على أن يتضمن اللقاء مجموعة من الأنشطة الفرعية والجلسات التكوينية لفائدة أزيد من 1000 طالب وطالبة يمثلون مختلف المؤسسات والجامعات الجزائرية".

وسيعقد هذا اللقاء --مثلما أشار إليه البيان-- "في رحاب القطب الجامعي سيدي عبد الله بالمعالمة (ولاية الجزائر), تحت شعار +الطالب الجزائري...من المقاومة والتحرر إلى العلم والتعمير+".

وذكر المجلس بأن "احتفالات إحياء ذكرى يوم الطالب هذه السنة, تأتي في سياق مغاير,  وجب معه تعزيز المكتسبات والنتائج المحققة في السنوات الأخيرة, وتأكيد

عهد الجزائر الجديدة الذي يعتبر الجامعة قاطرة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد قوي".

واعتبرت ذات الهيئة أن هذه "المناسبة التاريخية الكبيرة, شكلت منعرجا حاسما في مسار النضال الوطني التحرري, الذي تعزز بنخبة من الشباب أمدوا الثورة التحريرية بدعم مميز بانضمامهم إلى صفوفها سنة 1956".

وبين الأمس واليوم والغد --يضيف البيان-- "سيبقى الطلبة أحد أهم الشرائح والنخب الشبابية التي يعول عليها في تجسيد رؤية التطور والتقدم,  لذا حرصت الإرادة السياسية العليا في الجزائر اليوم على إعطاء الأهمية البالغة لهذه الفئة الحيوية, من خلال ضبط بوصلة الجامعة في اتجاه المساهمة الفعالة في بناء الجزائر الجديدة".

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى الـ68 ليوم الطالب
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 ماي 2024 17:40     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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