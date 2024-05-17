الوقاية من حرائق الغابات: انطلاق قافلة تحسيسية من رحاب جامع الجزائر

الجزائر - انطلقت اليوم الجمعة, من جامع الجزائر بالمحمدية (الجزائر العاصمة), قافلة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها، منظمة من طرف مديرية الغابات والحزام الاخضر لولاية الجزائر, تحت شعار "حماية الغابات .. مسؤولية الجميع".

وأشرف على حفل الانطلاق عميد جامع الجزائر, الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني, والمدير العام للغابات، جمال طواهرية, و مديرة الغابات والحزام الاخضر لولاية الجزائر, صبرينة حكار، بحضور ممثلي الحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة وعدد من إطارات المديرية العامة للغابات.

وعبر عميد جامع الجزائر عن أمله في أن "تكلل هذه القافلة التي أريد لها أن تنطلق من رحاب جامع الجزائر، بالنظر لرمزيته، بالنجاح".

وستكون لهذه القافلة قوافل مماثلة على المستوى الوطني قصد الحد من حوادث حرائق الغابات, وتوعية وتحسيس المواطنين بخطورتها, حسب تصريحات المدير العام للغابات, الذي أكد بأن السلطات العمومية قد سخرت كل الامكانيات اللازمة للتصدي لهذه الحرائق.

وتهدف هذه القافلة المنظمة بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لذات الولاية وفعاليات المجتمع المدني, تحت إشراف المديرية العامة للغابات، الى توعية وتحسيس المواطنين بضرورة حماية الإرث الغابي وتفادي نشوب الحرائق وتبني السلوكيات الصحيحة والتحلي بروح المسؤولية, خصوصا اين تتواجد الكتل الغابية, وفق السيدة حكار.

وستجوب هذه القافلة, التي كانت غابة بوشاوي (غرب العاصمة) اولى محطاتها, 57 بلدية بالعاصمة, تضيف المسؤولة.

والقى المفتش الرئيسي للغابات, حسين عيشوني, بالمناسبة كلمة توعوية أكد من خلالها أن حماية الغابات "واجب وطني وإنساني توجب على الجميع تحمله"، داعيا الى العمل بجد و الاهتمام بهذا الموروث قصد تقليل خطر الحرائق من خلال التوعية والتحسيس.

وقد انطلقت في الفاتح من مايو الجاري حملة مكافحة الحرائق التي تمتد إلى غاية 31 اكتوبر المقبل.