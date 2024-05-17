المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات 2025: بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية إستشارية على مستوى الأمم المتحدة -

الجلفة/قضية الشخص المفقود منذ 30 سنة: قاضي التحقيق يأمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت -

حج/موسم الإصطياف: وزيرا النقل والشؤون الدينية يقفان على جاهزية مطار الجزائر الدولي -

وزارة الصناعة تنفي الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران -

الاتحاد الإفريقي: الجزائر تؤكد بمالابو دعمها لكل مبادرات تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة -

هزة أرضية بقوة 3 درجات بولاية البويرة -

الجزائر/الاتحاد الأوروبي: توسيع وتعزيز الاستثمارات الأوروبية بالجزائر هدف ينبغي تحقيقه -

القمة العربية: تأكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة ورفع الحصار المفروض عليها -

رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر -

المدير العام للأمن الوطني يلتقي برئيس إدارة مكافحة المخدرات لنيويورك -

وزيرة التضامن تشرف ببجاية على إطلاق قافلة تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين -

بنوك : 86 مشروعا فلاحيا بمناطق الجنوب تم تمويله بمبلغ 19 مليار دج منذ 2023 -

زيارة وفد فيتنامي الى وكالة الانباء الجزائرية -

بن طالب يبرز أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة في مجال التشغيل -

القمة العربية ال33: غوتيريش يؤكد أن العدوان على غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها -

إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي -

إبراز مساهمات الجزائر وجهودها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين -

عطاف يجري بالمنامة محادثات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية -

السيد عرقاب يشارك بإيطاليا في المنتدى الدولي حول الاستراتيجية الأوروبية في منطقة المتوسط -