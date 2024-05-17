حج/موسم الإصطياف: وزيرا النقل والشؤون الدينية يقفان على جاهزية مطار الجزائر الدولي

وجرت الزيارة بمشاركة المدير العام للجمارك, عبد الحفيظ بخوش, والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, صالح بوطرفة, وحضور إطارات من وزارة النقل و مسؤولون في مؤسسات النقل الجوي, يضيف ذات المصدر.
وعرفت الزيارة تفقد "مختلف المرافق والتجهيزات التي تم وضعها على غرار منطقة معالجة وتحويل الأمتعة وشبابيك التوجيه والمراقبة ومختلف إجراءات العبور ومراسلات الرحلات الدولية, حيث تم الاستماع لشروحات حول جميع التدابير والإجراءات المتخذة", يوضح البيان.
وسيتم من خلال مطار الجزائر الدولي نقل ما مجموعه 14.387 حاجا هذا العام, قادمين من ولايات الجزائر والشلف والبليدة والمدية وبومرداس وتيبازة وبجاية وتيزي وزو والبويرة وعين الدفلى والمسيلة وتيسمسيلت وبرج بوعريريج.
وبالمناسبة, أكد وزير النقل على "ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية للتكفل الأمثل بالمسافرين العابرين من مطار الجزائر الدولي والتنسيق بين جميع المتدخلين لإضفاء أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات, خاصة وأن مطار الجزائر الدولي يتوفر على كل الشروط الضرورية للعب دوره كمركز للحركة الجوية على الصعيد القاري والدولي من خلال قدرات الاستقبال والتجهيزات والآليات المتوفرة" حسب المصدر ذاته.
كما ألح السيد زهانة -وفق البيان- "على إعطاء الأولوية للسلامة والأمن وتقليص مدة معالجة رحلات المغادرين والقادمين على مستوى المطار وتسريع تسليم الأمتعة, وتوفير وسائل الراحة ونظافة الأماكن ودورات المياه, وأمر بإنشاء لجنة متابعة لحيثيات تنظيم هذين الموسمين".