وزيرة التضامن تشرف ببجاية على إطلاق قافلة تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين

وتم بهذه المناسبة تحميل عدة شاحنات ومركبات بمعدات طبية وأسرة وأغطية ومواد غذائية موجهة إلى عدة قرى أين سيتم توزيعها.
كما انتقلت الوزيرة خلال زيارتها إلى مدينة بجاية إلى عدد من الهياكل التابعة لقطاعها, حيث عاينت ظروف إجراء امتحانات تقييم مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبرت السيدة كريكو أن هذه "التجربة الأولى إيجابية للغاية", مشيرة إلى أن "التلاميذ كانوا في مستوى التوقعات", مضيفة أن هذه التجربة التي أجريت في السابق بصفة تجريبية, شملت هذه السنة 1.700 طفل على المستوى الوطني.
كما زارت الوزيرة عدد من القرى الواقعة بجبال تيشي, على بعد 15 كلم شرق بجاية، أين عاينت إنجازات بعض ربات البيوت في منازلهن, وذلك في إطار أسواق تم تنظيمها بالساحات المركزية لهذه القرى, حيث عرضن منتجاتهن في مجال النسيج والفخار والحلي التقليدية.