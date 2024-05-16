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بن طالب يبرز أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة في مجال التشغيل 

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 18:18     الفئـة : مجتمـــع
بن طالب يبرز أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة في مجال التشغيل 

الجزائر - أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات التي يوفرها القطاع لفائدة المواطن, لاسيما ما تعلق بالتشغيل.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أشار السيد بن طالب الى مساعي الوزارة الرامية الى عصرنة الهيئات التابعة للقطاع, على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل , وذلك بغية تعزيز نوعية الخدمات العمومية لفائدة المواطن.

وفي ذات السياق, أوضح الوزير أن اعتماد الرقمنة لا سيما, في تسيير مجال التشغيل, من شأنها أن "تسهل العمليات الخاصة بعروض و طلبات الشغل, الى جانب  تيسير وتحسين تدابير المرافقة والتوجيه في هذا المجال".

وبخصوص جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي, أكد الوزير أنه "تمت تسوية وضعية المنتسبين لهذا الجهاز بإدماجهم في مناصب عمل دائمة, قصد تحسين وضعيتهم المهنية" وذلك تجسيدا ل"سياسة الدولة لدعم و ترقية الشغل المأجور".وفي ذات السياق, ذكر السيد بن طالب بأن هذا الإجراء "تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فبراير 2022, المحدد لشروط و كيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة", مضيفا أن عدد المستفيدين "بلغ 175.737 مستفيد".  

وبنفس المناسبة, أشار الوزير الى الآليات التي تم اعتمادها  في مجال التشغيل على غرار التسجيل في نظام "الوسيط" لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن منصب شغل.

كلـمات مفتـاحيــة :
بن طالب يبرز أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة في مجال التشغيل 
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 18:18     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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