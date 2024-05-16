المدير العام للأمن الوطني يلتقي برئيس إدارة مكافحة المخدرات لنيويورك -

وزيرة التضامن تشرف ببجاية على إطلاق قافلة تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين -

بنوك : 86 مشروعا فلاحيا بمناطق الجنوب تم تمويله بمبلغ 19 مليار دج منذ 2023 -

زيارة وفد فيتنامي الى وكالة الانباء الجزائرية -

بن طالب يبرز أهمية الرقمنة في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة في مجال التشغيل -

القمة العربية ال33: غوتيريش يؤكد أن العدوان على غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها -

إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي -

إبراز مساهمات الجزائر وجهودها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين -

عطاف يجري بالمنامة محادثات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية -

السيد عرقاب يشارك بإيطاليا في المنتدى الدولي حول الاستراتيجية الأوروبية في منطقة المتوسط -

رئيس الجمهورية يؤكد أن القضية الفلسطينية بحاجة لأمة عربية قوية تتقدم صفوف المناصرين لها -

حوادث الطرقات: وفاة 13 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

رقمنة: التوقيع على مذكرة تعاون بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية -

الإحصاء العام للفلاحة 2024: شرفة يترأس اجتماعا لمناقشة آخر التحضيرات قبل الانطلاق الرسمي الأحد القادم -

إدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة: تحصيل 28,7 مليار دج من القطاع الموازي -

المتحف الوطني للمجاهد يتسلم مصحفا لقائد المقاومة الشعبية الشيخ أمود بن مختار -

زيارة سفير جمهورية كوريا لوكالة الأنباء الجزائرية -

الدورة ال33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة : النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية -

حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين خلال أسبوع -