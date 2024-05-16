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حوادث الطرقات: وفاة 13 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 17:04     الفئـة : مجتمـــع
حوادث الطرقات: وفاة 13 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - توفي 13 شخصا وأصيب 409 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 350 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 مايو الجاري, حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس, حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر, أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +39 حادث, وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى بـ+41 مصاب, فيما انخفض عدد الوفيات ب-2 حالتين .

وأشار البيان ذاته إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمئة نتيجة عدم احترام قانون المرور و عدم التقيد بمسافة الأمان و الإفراط في السرعة و كذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.

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حوادث الطرقات: وفاة 13 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 17:04     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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