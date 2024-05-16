حوادث الطرقات: وفاة 13 شخصا وإصابة 409 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

وأوضح نفس المصدر, أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ +39 حادث, وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى بـ+41 مصاب, فيما انخفض عدد الوفيات ب-2 حالتين .
وأشار البيان ذاته إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمئة نتيجة عدم احترام قانون المرور و عدم التقيد بمسافة الأمان و الإفراط في السرعة و كذا الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, واضعة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.