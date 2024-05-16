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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 15:39     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الدرك الوطني, على مستوى مناطق اختصاصها, وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين بجروح على إثر وقوع 140 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد, أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني, عبد الحميد عمراني, في تصريح لـ/وأج, اليوم الخميس, أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور, حيث تسبب السائقون, في 130 حادثا, منها 23 بسبب السير على اليسار, و 14 بسبب تغافل السواق, و13 بسبب عدم احترام المسافة الأمنية, فيما تسبب المارة في 18 حادثا.

وقد سجلت ولاية البويرة أكبر عدد من هذه الحوادث (14 حادثا), تليها ولاية البليدة ب(9), بومرداس ب(8),  ثم قسنطينة ب(6 حوادث).

وعرف عدد حوادث المرور --حسب نفس المسؤول-- "ارتفاعا" ب(+13), و في عدد الجرحى ب(+1), مقابل "انخفاض" في عدد الضحايا ب(- 5 قتلى).

وبالمناسبة, دعا الرقيب الأول عمراني, إلى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة, سيما تخفيض السرعة, ومسافة الأمان ومراعاة الأولوية وإشارات المرور".

 

آخر تعديل على الخميس, 16 ماي 2024 18:38
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حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 201 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 15:39     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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