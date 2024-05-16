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الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت

  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 12:27     الفئـة : مجتمـــع
الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت

الجزائر - دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, في بيان لها اليوم الخميس, المواطنين المسجلين ضمن قوائم الحج لهذه السنة الى الاسراع في حجز تذاكرهم عبر الانترنت من خلال البوابة الجزائرية للحج.

وجاء في البيان: "تدعو شركة الخطوط الجوية الجزائرية والديوان الوطني للحج والعمرة, كافة الحجاج المسجلين ضمن قوائم حج 1445 / 2024 ولم يقوموا بعملية حجز تذكرة السفر بعد, الى المسارعة لحجز مقاعدهم عبر البوابة الجزائرية للحج في الرحلات المتاحة وذلك في اقرب الاجال".

آخر تعديل على الخميس, 16 ماي 2024 14:01
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الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت
  أدرج يـوم : الخميس, 16 ماي 2024 12:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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