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وفاة 5 أطفال غرقا بمنتزه الصابلات: وفد من مجلس الأمة يقدم واجب العزاء لعائلات الضحايا بالمدية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 17:27     الفئـة : مجتمـــع
وفاة 5 أطفال غرقا بمنتزه الصابلات: وفد من مجلس الأمة يقدم واجب العزاء لعائلات الضحايا بالمدية

الجزائر - تنقل وفد برلماني عن مجلس الأمة اليوم الثلاثاء إلى ولاية المدية, بتكليف من رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, من أجل تقديم واجب العزاء لعائلات الأطفال الخمسة الذين لقوا مصرعهم غرقا السبت الماضي في شاطئ منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه "تم استقبال أعضاء الوفد في مقر ولاية المدية من طرف والي الولاية, السيد جهيد موس رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي, قبل أن يتوجهوا إلى مدينة عين بوسيف مقر سكن التلاميذ الضحايا, من أجل تقديم خالص التعازي باسم السيد صالح قوجيل ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الأمة, إلى أسرهم المكلومة ومواساتها في هذا المصاب الجلل".

ويتشكل الوفد من السادة: رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة, العيد ماضوي,  رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج لمجلس الأمة, محمد عمرون, رئيس لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة, عيسى نايلي, إلى جانب أعضاء المجلس: كمال خليفاتي, سويسي حمزة, محمد رباح ومحمد قدوس.

وكان رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, قد بعث أول أمس الأحد ببرقية تعزية إلى عائلات فاجعة منتزه الصابلات, عبر لهم فيها عن أخلص تعازيه وأصدق مشاعر المواساة.

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وفاة 5 أطفال غرقا بمنتزه الصابلات: وفد من مجلس الأمة يقدم واجب العزاء لعائلات الضحايا بالمدية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 17:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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