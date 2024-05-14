Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري/الدخول المدرسي: المتعاملون يلتزمون بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية بأسعار معقولة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 10:00     الفئـة : مجتمـــع
مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري/الدخول المدرسي: المتعاملون يلتزمون بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية بأسعار معقولة

الجزائر- أعلن مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري, يوم الإثنين في بيان له, عن إلتزام المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج وإستيراد الأدوات واللوازم المدرسية بتوفير منتجاتهم بأسعار معقولة, تحسبا للدخول المدرسي المقبل, بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.

وجاء هذا الالتزام خلال اجتماع لجنة "الأدوات واللوازم المدرسية", المكونة من منتجي ومستوردي هذه المنتجات والتابعة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, بدعوة من رئيس المجلس كمال مولى, يقول البيان.

وخلال هذا الاجتماع, أكد السيد مولى أن اللجنة ستعمل بشكل وثيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات, حسب البيان الذي أوضح أن تبادل الآراء بين المتعاملين الاقتصاديين سمح "بتحديد المحاور الرئيسية لخطة عمل اللجنة".

ومن بين أهم هذه المحاور, تحديد القدرة الاستثمارية لوضع خطة وطنية لتطوير إنتاج اللوازم المدرسية للحد من الواردات, يقول مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, مضيفا أنه "سيطلب من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وضع الإنتاج الصناعي للأدوات المدرسية في قائمة القطاعات ذات الأولوية".

كما تعهد الصناعيون في اللجنة المذكورة "بتقديم خبراتهم للمستثمرين الذين سينضمون إلى هذه الخطوة لتحقيق هدف الإنتاج الوطني الجديد على المدى المتوسط", حسب البيان.

وفي انتظار تجسيد هذه الخطوة، يلتزم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بشعاره "وطنيون اقتصاديا ومتحدون اجتماعيا", ببذل "جهد كبير من أجل السماح للعائلات باقتناء مستلزماتها بأريحية".

كما التزم المتعاملون "بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية في وقت معقول قبل بداية سبتمبر", وكذا "مواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات من خلال تقديم أدوات مدرسية بأقل تكلفة".

في الأخير, أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري "التزامه بمبادئه خاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 ماي 2024 11:28
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري/الدخول المدرسي: المتعاملون يلتزمون بتوفير الأدوات واللوازم المدرسية بأسعار معقولة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 ماي 2024 10:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.05.14

هيومن رايتس ووتش: الإحتلال الصهيوني شن 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبان إغاثة دوليين في…

24.05.14

تواصل الإحتجاجات الطلابية في عدة عواصم عبر العالم تنديدا بالعدوان على غزة

24.05.14

مستوطنون صهاينة يضرمون النار بمقر "الأونروا" في القدس المحتلة في ثالث إعتداء خلال أسبوع

24.05.14

فلسطين/اليوم العالمي للأسرة: عقيدة الإبادة الصهيونية يقابلها صمود فلسطيني لإنهاء الإحتلال

24.05.14

مرصد حقوقي أوروبي يطالب بتدخل عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

24.05.14

14 شهيدا بينهم أطفال بمجزرة جديدة إرتكبها الإحتلال الصهيوني في مخيم النصيرات بغزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.05.13

الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى فيتنام

24.05.13

بلمهدي بإسطنبول للمشاركة في القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي

24.05.13

بلمهدي يؤكد من إسطنبول التزام و تمسك الجزائر بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية

24.05.13

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية أوغندا

24.05.13

بتكليف من رئيس الجمهورية, عطاف يشارك بالمنامة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

24.05.13

وفاة 5 أطفال غرقا بمنتزه الصابلات: توقيف 7 أشخاص ووضعهم تحت النظر