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رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تستقبل مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 ماي 2024 19:36     الفئـة : مجتمـــع
رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تستقبل مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي

الجزائر - استقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, ابتسام حملاوي, اليوم الاثنين, مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة, فاليري نيوسوم, تعزيزا لسبل التعاون الإنساني لفائدة اللاجئين الصحراويين.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان له, أن المسؤولة الأممية كانت مرفوقة بوفد هام يضم المديرة الإقليمية للمنظمة, ومسؤولة البرامج الإقليمية, وكذا مسؤولة البرامج بالجزائر.

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رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تستقبل مستشارة المديرة التنفيذية لبرنامج التغذية العالمي
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 ماي 2024 19:36     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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