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مكافحة المخدرات: التأكيد على تعزيز ثقافة الوقاية وتنسيق الجهود بين الفاعلين في المجال

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 ماي 2024 14:38     الفئـة : مجتمـــع
مكافحة المخدرات: التأكيد على تعزيز ثقافة الوقاية وتنسيق الجهود بين الفاعلين في المجال

الجزائر - أكد المشاركون في يوم إعلامي حول مكافحة المخدرات والوقاية منها, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية وضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

ويهدف اللقاء الذي نظمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, بالتنسيق مع المركز الوطني للوقاية ومكافحة المخدرات التابع للمنظمة الوطنية لرعاية الشباب, تحت شعار: "سلك روحك من المخدرات", إلى المساهمة في التوعية والتحسيس حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وبهذه المناسبة, أوضح المدير العام للصندوق, نذير قوادرية, أن هذا اللقاء يندرج في إطار نشاطات حملة التحسيس حول آفة المخدرات والوقاية من الإدمان التي أطلقها الصندوق منذ شهر مارس الفارط على مستوى الوكالات والهياكل التابعة له.

وأضاف السيد قوادرية أن هذه الحملة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجال, تمتد إلى غاية نهاية السنة الجارية, وتهدف إلى "المساهمة في التوعية والتحسيس حول آفة المخدرات ومخاطر المؤثرات العقلية وآثارها السلبية".

كما أعلن عن خدمة رقمية جديدة أطلقها الصندوق تتضمن كل النشاطات التحسيسية الوقائية عبر النظام المعلوماتي الخاص بتسيير المراقبة الطبية, موجهة لفائدة مرتفقي الصندوق.

ومن جهتها, أبرزت مديرة الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني, مراقب عام للشرطة, سالمة مادي, أن هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار "الجهد الوطني الرامي إلى مكافحة المخدرات وتعزيز الوقاية منها", مذكرة بالأضرار الجسيمة التي تسببها هذه الآفة, خاصة على صحة الفرد والمجتمع.

وبدوره, أشار مدير المركز الوطني للوقاية ومكافحة المخدرات, رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب, عبد الكريم عبيدات, إلى مهام المركز في مجالات العلاج والتكفل والمرافقة النفسية, مبرزا "أهمية تنسيق جهود الفاعلين في مجال الوقاية من المخدرات, وضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية للتصدي لهذه الآفة".

وللإشارة, فقد عرف اللقاء تقديم عدة مداخلات قدمها مختصون تناولت موضوع الإدمان على المخدرات والتدابير والبرامج الوطنية والآليات المتخذة للوقاية منها, مبرزين أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

آخر تعديل على الإثنين, 13 ماي 2024 15:46
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مكافحة المخدرات: التأكيد على تعزيز ثقافة الوقاية وتنسيق الجهود بين الفاعلين في المجال
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 ماي 2024 14:38     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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