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وفد عن منظمة اليونيسف يزور مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 ماي 2024 19:57     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - قام وفد عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف", مساء اليوم الأحد, بزيارة إلى مدرسة الأطفال المعاقين بصريا الكائنة بالعاشور, بالجزائر العاصمة, تم خلالها استعراض التجربة الجزائرية في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والتعليم.

ووقف الوفد, المتكون من مديرة صندوق الأمم المتحدة لمنظمة اليونيسف بالجزائر, كاتارينا يوهانسون, المديرة الإقليمية للمنظمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط, أديل خضر, بالإضافة إلى المدير العام في مجال الإعاقة والتنمية للمنظمة الأممية, غوبال ميترا, على مدى جاهزية الأطفال المتمدرسين لاجتياز الامتحانات في مختلف الأطوار والاطلاع على مختلف البرامج والتجهيزات التي توفرها الدولة من أجل التكفل الأمثل بهذه الشريحة.

وفي تصريح لها عقب الزيارة, أبدت السيدة خضر اعجابها بالسياسة الجزائرية في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة, سيما الأطفال منهم, مثمنة, في السياق ذاته, المجهودات الرامية إلى الادماج الاقتصادي لهذه الفئة وهي تجربة تستحق الترويج لها.

من جانبها, اعتبرت مديرة مكتب اليونسيف بالجزائر, كاتارينا يوهانسون, أن هذه الزيارة هي فرصة للاطلاع أكثر على التجربة الجزائرية, مجددة التزامها بالعمل على تعزيز التعاون وتجسيد استراتيجية شاملة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفد عن منظمة اليونيسف يزور مدرسة الأطفال المعاقين بصريا بالعاشور بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 ماي 2024 19:57     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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